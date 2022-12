Diese Selenskyj-Botschaft wollte FIFA nicht senden

Selenskyj will globalen Friedensgipfel

Die Weltmeisterschaft habe gezeigt, wie unterschiedliche Länder und Nationalitäten zusammenkommen könnten, um zu zeigen, wer in einem fairen Spiel der Beste sei. „Unser Traum ist es, dass jeder Mensch auf der Welt dieses Spiel in Frieden erleben kann. Jeder Vater auf der Welt möchte mit seinem Sohn einmal zu einem Fußballspiel gehen - so wie jede Mutter ihren Sohn aus dem Krieg zurück haben will.“