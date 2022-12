Weltmeister! Lionel Messi krönt magische Karriere

Die ultimative Belohnung folgte in Katar. Scaloni ließ taktisch variabel spielen und bereitete seine Elf akribisch auf die Gegner vor. Der Ex-Profi, einst Legionär in Italien, Spanien und England, hatte mit Ausnahme von Ersatztorhüter Franco Armani nur Europa-Legionäre einberufen und baute auf ein Gerüst um den starken Torhüter Emiliano Martinez, die Abwehrrecken Nicolas Otamendi und Cristian Romero und ein zweikampf- und laufstarkes Mittelfeld, dass dem defensiv kaum tätigen Superstar den Rücken frei hielt. An der Seite von Freigeist Messi entpuppte sich der 22-jährige Stürmer Julian Alvarez als argentinische Entdeckung des Turniers.