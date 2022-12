Messi: Das hat vor ihm noch keiner geschafft!

Die Liste seiner Rekorde wird länger und länger! Messi ist der erste Spieler, der bei einer einzigen WM sowohl in der Gruppenphase, im Achtel-, Viertel- und Halbfinale als auch im Finale ein Tor erzielen konnte. In der 23. Minute sorgte Argentiniens Superstar für das 1:0 gegen Frankreich - per Elfmeter!