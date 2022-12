Demütigung im WM-Finale für zwei Frankreich-Stars

Frankreich blieb in Halbzeit eins völlig harmlos. Auch in der Defensive präsentierte sich Dembele nicht von seiner besten Seite. Nach einem Foul an Angel Di Maria verschuldete der Barcelona-Star einen Elfmeter, den Lionel Messi sicher zum 1:0 verwandelte. Das furiose Comeback der Franzosen mit einem Doppelschlag von Kylian Mbappe kurz vor Ende der Partie gab Deschamps letztlich recht.