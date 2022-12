Ausnahmezustand vor dem WM-Finale: Tränen bei Fans

Nationalfeiertag in Katar

Katar feiert am Sonntag nicht nur das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich. Der 18. Dezember ist im Emirat Nationalfeiertag, in und um Doha sind zahlreiche Aktivitäten geplant - unter anderem eine große Parade auf der Promenadenstraße Corniche. Anlass ist der Tag der Machtübernahme von Scheich Jassim bin Mohammed Bin Thani am 18. Dezember 1878 - der „Vater und Gründer des Staates Katar“, wie das Emirat schreibt. Der Feiertag wurde 2007 eingeführt.