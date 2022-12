Martin Hinteregger: Herzenssache um fünf Millionen

Martin Hintereggers Herz für den Nachwuchs war schon immer groß. Jetzt will der Ex-Star ein hierzulande neuartiges Projekt aus dem Boden stampfen - in Kärnten. Mit teils einzigartiger Infrastruktur! Denn „Hinti“ wird zwei Sport-Kompetenzzentren bauen. Neben dem Sportplatz in Feldkirchen entstehen Plätze für Fußball, Beachvolley, Padel und Pickleball. „Und in St. Veit will ich unter anderem eine Indoor-Fußball-Halle mit Kunstrasen, wie sie nur Salzburg hat, errichten“, verrät Martin. Anfang 2024 sollte alles stehen.