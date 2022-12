Martin Hinteregger: „Cristiano Ronaldo ist geil!“

Warum das jetzt interessant ist? Weil ich einen Vergleich zu Cristiano Ronaldo ziehen will. Denn mich ärgert’s ein bisserl, dass er derzeit so negativ wegkommt. Als er mir bei der EM 2016 gegenüberstand, hat er mir imponiert: CR7 hat all seine Mitspieler aufgebaut, motiviert, ihnen geholfen - auch nach blöden Fehlern. Auch mein Ex-Kollege André Silva hat mir bestätigt, wie extrem wertvoll er für Portugal ist.