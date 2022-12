Darum läuft KAC-Fan Hinteregger in VSV-Montur auf!

Der Ex-ÖFB-Teamstar wird heuer jedoch für den HC Köttern auf Torjagd gehen. „Im Trainingslager gehörte ich zuletzt zu den Besseren. Wir sind noch auf der Suche nach meiner idealen Position - sie wird aber in der Offensive sein“, lächelt „Hinti“, der vorerst für die zweite Mannschaft in der Landesklasse (letzte Kärntner Spielstufe) eingeplant ist - wo er am 9. Dezember das erste Spiel noch verpasst, ab 17. Dezember auswärts gegen Ferlach II aber dann fix dabei ist. „Ich will mich unbedingt für unser Unterliga-Team aufdrängen. Vielleicht kann ich dort ja in der dritten Linie ran“, zeigt sich Hinteregger ehrgeizig.