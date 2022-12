Video: „Stille Nacht“ sorgt für Gänsehautmoment

Die Schuld an der Misere trugen die Kirchenmäuse

Der Oberndorfer Hilfspfarrer Joseph Mohr ist schier am Verzweifeln in diesen Tagen vor dem Weihnachtsfest im Jahre 1818. Sein zwei Jahre zuvor geschriebenes Gedicht „Stille Nacht“, welches bei der Christmette in Oberndorf erstmals mit Orgelbegleitung aufgeführt werden sollte, scheint noch länger ein Dasein in der Schublade zu fristen. Mohr setzt sich ans Schreibpult und beginnt einen (fiktiven) Briefwechsel mit dem damals weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannten Fügener Orgelbauer Karl Mauracher: „Lieber Meister Mauracher, Deine Orgel spielt nicht. Deine Orgel muss spielen, um mir meinen Traum von Stille Nacht zu erfüllen.“