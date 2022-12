Autolenker fährt im Schneegestöber gegen Linienbus

Am späten Nachmittag setzte am Freitag in weiten Teilen Oberösterreichs der Schneefall ein. Vor allem in höheren Lagen blieb die weiße Pracht auch auf den Straßen liegen. Und das sorgte für viele Unfälle. In Traunkirchen stürzte sogar ein Schneepflug einen Hang hinunter (wir berichteten).