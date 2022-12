Alaba: Ein ganz normaler Superstar im Baumarkt

Wie gut, dass Alaba-Herzdame Shalimar ihr Leben (und partiell auch jenes Davids) schier minutiös dokumentiert. So weiß die (Fußball-affine) Menschheit, dass vor Kurzem bei Familie Alaba, bestehend aus David, Shalimar und Söhnchen, der Weihnachtsdekoration-Einkauf auf dem Programm stand. In ihrer Insta-Story zeigt sie David zunächst am Steuer der Familien-Kutsche und danach beim Schieben eines herkömmlichen Baumarkt-Wagerls, in dem sich Tannenzweige stapeln. Herrlich normal.