Schnüffeln nach Trüffeln am „Mercato“ in Linz

Edelknolle kostet 3900 Euro pro Kilo

Wer die Trüffel nicht nur „erschnüffeln“ will, sondern sich auch eine Knolle für ein fürstliches Mahl mit nach Hause nehmen will, sollte das nötige Kleingeld mitbringen. Der Kilopreis für schwarze Trüffel liegt bei 1400 Euro, für weiße bei 3900 € – die Knollen am Südbahnhofmarkt liegen zwischen 70 und 120 Euro. Ein Luxus – den man sich ja nicht jeden Tag gönnt. Tipp: Wer es am 17. Dezember nicht auf den Markt schafft, kann bei Röbl Früchte am Südbahnhofmarkt seine Trüffel für Weihnachten vorab reservieren.