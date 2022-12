UNICEF: Kaum Zugang zu Strom für Kinder in Ukraine

Die Folgen der russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur treffen auch die Kinder in der Ukraine hart. Fast jedes Kind in dem Land - rund sieben Millionen - hätten keinen dauerhaften Zugang zu Strom, Heizung und Wasser, teilte das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF am Mittwoch mit. Viele von ihnen können daher auch nicht mehr online lernen.