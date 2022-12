Österreicher im Vergleich nur wenig solidarisch

Die Österreicherinnen und Österreicher zeigen sich in einer aktuellen Umfrage weniger solidarisch bei der Unterstützung der Ukraine nach dem Überfall Russlands als im EU-Schnitt. Während drei Viertel der EU-Bevölkerung (74 Prozent) dies gutheißen, sind es in Österreich nur 60 Prozent. Die EU-Sanktionen gegen Russland billigen 73 Prozent der Befragten EU-weit, in Österreich nur 57 Prozent.