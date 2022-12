Pioneers verlieren auch 2. Heimspiel gegen Asiago

Die Pioneers Vorarlberg haben in der ICE Hockey League auch das zweite Heimspiel gegen Asiago binnen 24 Stunden verloren. Einem 3:4 n.V. am Vortag folgte im Vergleich der Liga-Neulinge am Mittwoch ein 1:4 (0:1,1:2,0:1) aus Sicht der Feldkircher.