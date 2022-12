Fuß von Linienbus überrollt: Frau schwer verletzt

Gegen 15.30 Uhr lenkte ein 25-Jähriger aus Graz einen Linienbus auf der Straßganger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Als er in eine dort befindliche Haltestelle einfuhr, befand sich eine 23-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag am dortigen Gehsteig und hatte die Absicht, den Schutzweg beim Umschalten der Ampel zu überqueren. Während der Linienbus in die Haltestelle einfuhr, beugte sich die 23-Jährige nach vorne und dürfte dabei den einfahrenden Bus übersehen haben. In weiterer Folge stieß die Frau gegen die Windschutzscheibe des Busses und kam dabei zu Sturz. Aufgrund des Sturzes dürfte die 23-Jährige vom Gehsteig abgerutscht sein, woraufhin sie auf die Fahrbahn geriet und ihr Fuß von dem Bus überrollt wurde.