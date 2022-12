Missbrauchsvorwürfe: Freispruch für Camp-Leiter

Zeugin entlastete Angeklagten, Freispruch

Eine Zeugin, die am Ferienlager am Achensee als Pädagogin mit dabei war, hatte den Angeklagten entlastet und ihn als vertrauensvollen Camp-Leiter bezeichnet. Er sei stets sehr vorsichtig und angemessen mit den Kindern umgegangen und auch das Sitzen auf seinem Schoß sei schon „zu viel gewesen“. Die Vorwürfe gegen ihn seien deshalb für sie „ein Schock“, so die Zeugin. Laut Anklageschrift hat sich der 74-Jährige - nach vorangegangenem schwerem Missbrauch in der Nacht durch einen Betreuer - am darauffolgenden Morgen ebenfalls an dem Burschen vergangen. Der Betreuer ließ sich von der Justiz indes nicht mehr ausforschen.