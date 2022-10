Camp-Leiter soll Bub in Tirol missbraucht haben

„Ich halte das für eine Horrorgeschichte“, beteuerte ein 74-jähriger Wiener vor Gericht in Innsbruck seine Unschuld. Der Pensionist, der 50 Jahre lang Sommercamps für Kinder in ganz Österreich veranstaltet hatte, soll 2009 am Achensee in Tirol einen damals Neunjährigen sexuell missbraucht haben. Laut Angaben des vermeintlichen Opfers hat sich erst ein Betreuer, der nicht mehr ausgeforscht werden konnte, an ihm vergangen.