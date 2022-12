Helikopter-Crew rettete Verletzten vor dem Feuer

Beim Waldbrand bei Hirschwang an der Rax, der 130 Hektar Forst zerstörte und bei dem 14 Einsatzkräfte verletzt wurden, waren im Vorjahr auch Hubschrauberpilot Christoph Kammerhofer und Flugretter Roland Groll mittendrin. Ein Forstarbeiter erlitt einen Steinschlag im Hüftbereich, er konnte nicht mehr gehen. Zudem drehte der Wind und die Feuersbrunst war in seine Richtung unterwegs. Zur Notevakuierung flogen der Pilot und der an einem 20 Meter Seil verankerte Flugretter zu dem Waldarbeiter und brachten ihn rechtzeitig in Sicherheit. Nebel und Rauch waren so stark, dass die Sicht nur wenige hundert Meter betrug und die Retter einen schwierigen Einsatz meistern mussten.