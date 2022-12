Salzburgs Wirtschaft erholt sich nur langsam

In Salzburg war der Anstieg der Wirtschaftsleistung mit 3,4 Prozent im Bundesländer-Vergleich unterdurchschnittlich, was auch an dem hohen Tourismusanteil im Bundesland lag. Die wirtschaftliche Entwicklung spiegelte sich auch am Arbeitsmarkt wider: Die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse verlief in Salzburg schleppend (plus 1,2 Prozent). Schlechtere Zahlen gab es nur im - noch stärker vom Tourismus abhängigen - Tirol (plus 0,7 Prozent). In Wien hingegen gab es mit 3,1 Prozent den stärksten Anstieg.