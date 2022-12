Ex-Israel-Cotrainer wechselt in Kärntner Unterliga

Wie das Schicksal so spielt, lebt der gebürtige Steirer Marko inzwischen in Osttirol, der Liebe wegen. Und weil der 59-Jährige mitbekommen hat, dass die Union Matrei schwere Zeiten durchlebt, „hat er von sich aus gefragt, ob er uns helfen kann“, so Obmann-Stellvertreter Bernd Ganzer zur „Krone“.