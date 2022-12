Ex-Italien Legionär landet beim DSV Leoben

Er spielte in der Serie A und Serie B in Italien - stand auch in der kroatischen Liga (HNL) seinen Mann und wird künftig in der Abwehr von Regionalliga Mitte Herbstmeister DSV Leoben aufräumen. Mit Ricardo Bagadur hat Trainer Carsten Jancker sein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk schon bekommen. Der 27-jährige Kroate ist in der Abwehr universell einsetzbar.