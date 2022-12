Auch 107-Jährige war mit Begeisterung dabei

„Die Bewohner hatten sich schon so darauf gefreut. Beim Singen können sie ihren Emotionen freien Lauf lassen – und gerade bei Weihnachtsliedern werden Erinnerungen an frühere Zeiten wach. Das war eine super Idee, wir werden das auf jeden Fall wiederholen.“ Dann stellt uns der Hausherr den „Star“ des Heims vor: Anna Rupar (Bild unten). Geboren am 8. Mai 1915, vor unglaublichen 107 Jahren!