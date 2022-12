Taxibus kollidierte mit Lkw: Elf Tote in Südafrika

Der Horror-Unfall hatte sich demnach in den frühen Morgenstunden auf der Nationalstraße N1 (eine Art Autobahn, Anm.) in der Provinz Freistaat (Free State) ereignet. Einige der Passagiere seien aus dem Fahrzeug geschleudert worden, andere seien im Wrack des Taxis eingeklemmt gewesen, so Towa. Die Ursache für die Kollision war zunächst unklar.