Giroud: „Wir hatten die richtige Mentalität!“

Gareth Southgate (England-Teamchef): „Am Ende entscheiden die Tore. Es waren kleine Details. Ich bin stolz, wie wir uns im Verlauf des Turniers präsentiert haben. Gratulation an Frankreich! Sie wissen, dass sie Teil eines großen Spiels waren. Ich denke nicht, dass wir noch mehr hätten geben können. In den meisten wichtigen Momenten waren wir am richtigen Ort. Wir waren hier, um das Turnier zu gewinnen - und wir haben ein Team, dass das hätte schaffen können. Wir gewinnen und wir verlieren als Team. Harry war unglaublich für uns, so zuverlässig. Ohne die Tore, die er für uns gemacht hat, wären wir gar nicht hier.“