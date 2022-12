Kinder mit kranker Seele brauchen mehr Hilfe!

Pensionierungswelle und Teilzeitdruck

Die Gesamtdiagnose der oö. Gesundheitsreferentin bleibt aber alarmierend: „Wir leben leider in einer herausfordernden Zeit, und viele Kinder und Jugendliche leiden unter seelischen Belastungen, die auch psychische oder somatische Symptome hervorrufen können. Der aktuell hohe Bedarf an kinder- und jugendpsychiatrischen Leistungen trifft aber einerseits auf eine Ärzteschaft, in der viele vor der Pensionierung stehen, und andererseits auf einen Trend zur Arbeit in Teilzeit.“