18-Jähriger wird Bürgermeister in US-Kleinstadt

Laut Angaben des Senders CNN besiegte Smith, der erst im Mai seinen Abschluss an der örtlichen Highschool gemacht hatte, wo er in der Schülervertretung aktiv war, in der Stichwahl seine Kontrahentin mit 235 zu 185 Stimmen. Sein Engagement in der Schülervertretung habe ihn inspirierte, für das Amt zu kandidieren, sagt der 18-Jährige.