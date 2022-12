Nach Monster-Herbst macht Sturm Jagd auf Salzburg

Das Jahr liegt in den letzten Zügen. Wenn ihr jetzt beim Camp in Marbella auf den Monster-Herbst mit 27 Pflichtspielen zurückblickt, was war die größte Herausforderung?

Schicker: Die Hauptaufgabe war zu Beginn natürlich einen guten Kader zur Verfügung zu stellen. Ende August ist mit dem Abgang von Rasmus Höjlund viel Stress dazugekommen. Wir haben alle drei Tage ein Spiel gehabt, es war auch rundherum viel zu organisieren. Zum Glück haben wir diese Phase gut überstanden und in allen Bewerben viele Punkte geholt.