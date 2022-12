Aflenzer Bürgeralm: Hier wartet eine Alm-Idylle

Wir starten am Parkplatz beim Sessellift in Aflenz (858 m) und folgen der als Winterwanderweg präparierten Mautstraße, die schöne Ausblicke in Richtung Thörl, Aflenz und Turnau freigibt. Nach kurzer Zeit verlassen wir die Mautstraße und biegen rechts in einen breiten Wanderweg ein, der stetig durch den Wald bergauf verläuft.