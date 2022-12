Unter Hochspannung in ein neues Zeitalter

Nicht der erste Rekordbau im Rosental

Während heute Ingenieure auf Computern neue Bahnstrecken planen, saßen ihre Kollegen in der Kaiserzeit noch am Reißbrett und tüftelten an der Überwindung den geologischen Hindernissen in ganz Österreich. So auch im Rosental. 1903 konnten die ausgereiften Pläne zur Erschließung des Tales in die Tat umgesetzt werden. Binnen drei Jahren hatten 4500 Arbeiter einen Schienenstrang über das Sattnitzgebirge verlegt. „1906 konnte die Hauptstrecke der Rosentalbahn schließlich fertiggestellt werden“, erzählt Adrian Geringer von den Kärntner Nostalgiebahnen. Und mit der Anbindung an die Südbahnstrecke sollte für das Rosental eine Blütezeit beginnen.