England befürchtet nächsten Ausfall nach Sterling

Der am Sonntag aus familiären Gründen abgereiste Stürmer Raheem Sterling ist weiter nicht zum englischen Team zurückgekommen und fehlte deshalb auch am Mittwoch. In Sterlings Haus war am Wochenende eingebrochen worden, der Chelsea-Profi flog deshalb Richtung Europa und verpasste auch das Achtelfinale gegen Senegal (3:0).