England schottet sich vor WM-Hit in Katar ab

Die englische Nationalmannschaft hat sich vor dem Viertelfinale gegen Weltmeister Frankreich einen Tag Medienpause verschrieben. An diesem Dienstag gibt es im Camp in Al-Wakra im Süden von Doha weder die übliche Presserunde noch ein öffentliches Training. Darüber informierte der Nationalverband FA. Die Three Lions treffen am Samstag (20 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Al Khor im europäischen Spitzenspiel auf den Titelverteidiger.