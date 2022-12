England gegen Senegal ab 20 Uhr LIVE

Verletzter Mane fehlt der Offensive bei Senegal

Der Afrikameister gehe „ruhig, selbstbewusst und fokussiert“ in die Begegnung mit den Three Lions, sagte Bogaert. „Jeder kann jeden schlagen, Senegal kann England schlagen.“ Das nötige Selbstbewusstsein dürfte bei den Senegalesen aufgrund der überzeugenden Leistungen in der Gruppenphase vorhanden sein. Nach der unglücklichen Niederlage gegen die Niederlande (0:2) gab es Siege gegen Gastgeber Katar (3:1) und Ecuador (2:1). Einziges Manko: In der Offensive fehlte es oftmals an Effizienz, der verletzte Superstar Sadio Mane wird schmerzlich vermisst.