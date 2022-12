Celine Dion muss Wien-Konzert auf 2024 verschieben

Celine hatte die ersten 52 Termine der „Courage World Tour“ in Nordamerika vor der Pandemie absolviert und musste die Tour im März 2020 pausieren. Seitdem wird die Kanadierin wegen schwerer und anhaltender Muskelkrämpfe behandelt, welche sie an den Auftritten hinderten. Celines medizinisches Team untersucht und behandelt den Zustand weiter. Die Frühjahrstournee in Europa wird nun am 6. März 2024 in Prag beginnen und am 22. April 2024 in London enden. Davon betroffen ist auch der Wien-Termin.