Schotterbaron: Die Millionen-Projekte Berneggers

Erster Schwerpunkt ist der Ausbau des Ennshafens zum Recyclingzentrum mit weltweit bahnbrechenden Technologien. Schon in Bau ist eine Anlage zur thermischen Rückgewinnung auch geringster Metallreste aus geschredderten Autos, E-Geräten usw. Nach jahrelanger Forschung mit der Montanuni Leoben „können wir nun auch den Rest vom Rest weiterverarbeiten. Aus 70.000 Tonnen wollen wir in zwei Öfen etwa 3000 Tonnen Kupfer, Nickel, Zinn usw. gewinnen, das ist international eine völlig neue Dimension“, strahlt Juniorchef Kurt Bernegger, der an die 70 Millionen Euro dafür investiert. In einem Jahr soll der Betrieb starten.