Kein Rücktritt! Max zeigt sein großes Kämpferherz

Seine Speed-Kollegen sind von der Übersee-Tournee wieder daheim, haben bis zu den Gröden-Klassikern ein paar Tage Rennpause. Denn am kommenden Wochenende sind die Techniker dran: die Herren in Val d’Isère, die Damen in Sestriere. Aktuell liegt Nationencup-Titelverteidiger Österreich nach zwölf gefahrenen Weltcup-Rennen satte 240 Punkte hinter dem Erzrivalen Schweiz. Der gemessen an Saisonsiegen 5:0 führt. „Das ist noch überhaupt kein Grund zur Sorge“, sagt Patrick Ortlieb, Präsidiumsmitglied und Finanzreferent im ÖSV. „Wir werden sicher nicht wie bei einer Fußball-Mannschaft gleich alles infrage stellen.“