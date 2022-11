Nach Horror-Sturz: Franz meldet sich aus Spital

Die Enttäuschung bei Max Franz ist riesengroß. Nach seinem verheerenden Sturz am vergangenen Sonntag beim Abfahrtstraining in Copper Mountain (USA), bei dem der Speed-Spezialist komplizierte Brüche an beiden Unterschenkeln erlitten hatte, wurde der 33-Jährige am Freitag per Ambulanzflug von Vail nach Graz überstellt.