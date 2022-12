Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Das entzückende Duo Billy und Kinga (sechs Monate) sucht gemeinsam ein liebevolles Zuhause. Die beiden sind bereits geimpft, entwurmt und stubenrein. Am besten wäre ein Platz in einer großen Wohnung, oder ein zuhause mit Freilauf in verkehrsarmer Umgebung. Rückfragen unter 0699/140 09 651.