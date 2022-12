Bis zum Dreikönigstag ist Brandgefahr am größten

Vollbrand in zehn Sekunden

Je länger der Adventkranz in der warmen Wohnung steht, desto mehr steigt die Gefahr, weil das Reisig trockener wird und die Kerzen immer weiter nach unten brennen. Bei den Christbäumen wird es vor allem um den Dreikönigstag kritisch, wenn vor dem Abputzen die Kerzen ein letztes Mal angezündet werden. „Ein trockener Christbaum kann in zehn Sekunden in Vollbrand stehen“, mahnen die Brandexperten und raten, nur am Heiligabend die echten Kerzen anzuzünden und dann auf Lichterketten oder LED-Kerzen zu wechseln.