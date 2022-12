Österreich verliert „König der Schauspielkunst“

„Merkatz brillierte aber vielmehr in seinen unzähligen Bühnenauftritten vor allem in den Figuren von Nestroy, Shakespeare und Raimund. Gerade seine überaus betonende Aussprache zeichnete ihn in allen Stücken, Gesprächen und Lesungen aus. Merkatz und die Freiheitliche Partei waren mit Sicherheit nicht auf einer Linie, es ist aber zu betonen, dass Merkatz immer den fairen Diskurs wahrte. Auch in seiner kurzen Zeit als Obmann von SOS-Mitmensch ging es ihm um Menschenrechte und nicht politische Hetze wie heute“, so Spalt, der den Hinterbliebenen viel Kraft in dieser schweren Zeit der Trauer wünscht.