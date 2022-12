Dealerpärchen auf frischer Tat ertappt

Die 25-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt und der 33-jährige Mann aus Klagenfurt hatten 28 Gramm Heroin dabei, das die beiden zuvor mit einem Auto über den Seebergsattel nach Österreich gebracht hatten. Beide Personen wurden festgenommen. Im Zuge weiterer Erhebungen und Einvernahmen stellte sich heraus, dass der Mann und die Frau in der Zeit von 2020 bis zuletzt am 2. Dezember insgesamt ein Kilo Heroin aus Slowenien- immer über den Seebergsattel - eingeführt hatten, um es gewinnnbringend an mehrere bereits bekannte Abnehmer im Bezirk Völkermarkt zu verkaufen.