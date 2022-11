Verdacht auf Tierquälerei: Polizei fand Drogen

Die alarmierten Polizisten trafen dann auch vor Ort die 35-jährige Bewohnerin der Wohnung an. „Die Frau behauptete, nur mit ihrem Hund geschimpft zu haben, weil er eine Couch beschädigt hatte“, berichtet ein Polizist. „Aber uns fiel auch gleich der eindeutige Cannabisgeruch aus der Wohnung auf.“ Als die Beamten deshalb sich in der Wohnung umschauen wollten, ließ die 35-Jährige sie auch hinein. „Wir konnten eine geringe Menge Cannabis und Suchtmittelutensilien sicherstellen“, bestätigt die Polizei. „Außerdem hatte die Frau zwei Pfeffersprays in der Wohnung, obwohl gegen sie ein aufrechtes Waffenverbot bestand.“