Adventzauber im Lichterglanz und Tannenduft

Der Advent hat eigene Haltestellen

Es gibt Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region. Kutschenfahrten zählen zu den eindrucksvollsten Erlebnissen. Auch die Schifffahrt, die am See nicht wegzudenken ist, hat viel zu bieten. Sie lädt zum spontanen Hop-on/Hop-off an eigenen Adventhaltestellen ein.