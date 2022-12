Appell an Schwarz-Rot, den Turmbau zu stoppen

„Leistbares Wohnen sieht anders aus“

Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint hat mittels schriftlicher Landtagsanfrage 50 konkrete Fragen an Landeshauptmann Anton Mattle, Raumordnungslandesrat Josef Geisler und Tourismuslandesrat Mario Gerber gestellt. Für Sint ist dieses Luxus-Investorenprojekt in Mösern ein Symbol dafür, wie fahrlässig Tirol mit der wunderbaren Natur- und Kulturlandschaft umgeht. „Bis zu 60 Betten in 150 und 225 Quadratmeter riesigen Suiten und Penthäusern inklusive einer zweistöckigen Tiefgarage sollen im ersten Schritt auf 3500 m² hingeklotzt werden. Das ist kein respektvoller Umgang mit unserer Kultur- und Naturlandschaft, ein Schlag ins Gesicht der Anrainer und ein Affront gegenüber allen Tirolern, die sich keinen eigenen Wohnraum leisten können. Für mich ist das kein Tourismusprojekt, letzten Endes werden hier Freizeitwohnsitze entstehen“, zeigt Sint auf, der sich fragt, welche Interessen der Telfer Bürgermeister, der Gemeinderat und die Landesregierung haben können, wenn sie ein derart überdimensioniertes Investorenprojekt genehmigen.