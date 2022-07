„Turmbau zu Mösern“: Kritik am Deal mit Investoren

„Wieder ein so großes Hotelprojekt, das überhaupt nicht in die Landschaft passt!“ Anrainer und Liste Fritz sind sich in ihrer Einschätzung einig, dass vier 17 Meter hohe Hoteltürme in bester Lage mit Blick ins Oberinntal zu viel des Guten sind. Man habe nichts gegen touristische Weiterentwicklung und Verbauung des 3500 Quadratmeter großen Grundstücks, an dem früher ein Gasthof stand.