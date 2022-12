Jubel in Argentinien ++ ÖSV-Asse voran in Übersee

Argentinien stürmt ins Achtelfinale der Fußball-WM in Katar, auch Polen zieht in die K.o-Runde ein und die alpinen ÖSV-Asse präsentieren sich in den Trainings vor den Speedbewerben am Wochenende stark - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Donnerstag, dem 01. Dezember.