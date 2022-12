Südkorea gegen Portugal- ab 16 Uhr LIVE

Da der Einzug in die K.o.-Phase bereits sicher ist, wird erwartet, dass Santos mehreren angeschlagenen und mit Gelb vorbelasteten Spielern eine Pause geben wird. Eine Chance von Beginn an könnten der zuletzt starke Rafael Leão und Leipzigs André Silva bekommen. Auf der Position des Linksverteidigers muss Santos eine erzwungene Änderung vornehmen, nachdem Nuno Mendes im Spiel gegen Uruguay eine Muskelverletzung erlitt und für den Rest der Endrunde ausfällt. Für ihn wird Raphael Guerreiro in die erste Elf rücken. Danilo Pereira fällt wegen gebrochenen Rippen weiterhin aus, seinen Platz in der Innenverteidigung wird wie zuletzt Altstar Pepe einnehmen.