Personal-Lücke in den Krankenhäusern wächst weiter

In etlichen Spitälern in Oberösterreich führen Personalmangel und -ausfälle im Verein mit immer noch vielen Covid-Patienten ( mit höherem Organisations- und Betreuungsaufwand als normal) zu Bettensperren. Mit Stichtag 19 November waren 671 der 7193 Spitalsbetten temporär gesperrt. Der prozentuale Anteil der gesperrten Betten in Oberösterreich sei aber den Werten von Salzburg, Steiermark, Wien und Tirol sehr ähnlich, betont Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP): „Im Vergleich dazu haben beispielsweise die Schweiz und Deutschland höhere Sperrquoten.“