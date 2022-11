... und jährlich grüßt die Verhandlungs-Show

Man kann auch ohne Inszenierung Ergebnis erzielen

Jetzt kann man natürlich meinen, dass Verhandlungen eine gewisse Show brauchen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Geschenkt. Aber dass diese Inszenierung Jahr für Jahr breitflächig und zum Teil auf dem Rücken von Kunden abgehalten wird, um am Ende sich ohnehin in der Mitte zu einigen, kann bei dem einen oder anderen Beobachter auch Ermüdungserscheinungen auslösen. Denn, so die These: Man kann auch ohne eine pathetische Inszenierung ein gutes Ergebnis für alle erzielen - wenn man denn will.