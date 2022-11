Zahl der sexuell übertragbaren Krankheiten steigt

HIV ist schon lange kein Todesurteil mehr. Betroffene können bei Früherkennung zumeist ein normales Leben führen, viele sind bei adäquater Behandlung nicht mehr ansteckend. Darauf macht die Aids-Hilfe Tirol zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember aufmerksam. 25 HIV-Diagnosen wurden im Vorjahr in Tirol gestellt. In den letzten Jahren ging die Zahl zurück. Gleichzeitig wurden mehr andere sexuell übertragbare Krankheiten wie Syphilis oder Chlamydien-Infektionen registriert. Warum, das sei allerdings nicht einfach zu beantworten. Fehlendes Wissen ist ein Grund.